CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY KULLANACAĞI OKULDA HAZIRLIK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesinde yine bariyerlerle ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen seçmenlerin bariyer arkasında beklediği görüldü. Okul bahçesinde polis köpeği ile arama yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bahçede köpek ile arama yapılması

-Oy kullananların görüntüsü

-Okuldan görüntüler

-Güvenlik önlemlerinin görüntüsü

-Seçmenlerin aranması

-Erdoğan'ı bekleyenlerin görüntüsü

-Detaylar

