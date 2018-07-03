Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a
gerçekleştirecek. Erdoğan 10 Temmuz'da ilk olarak KKTC'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Azerbaycan'a geçecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İLK ZİYARETLERİ KKTC VE AZERBAYCAN'A
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Erdoğan 10 Temmuz'da ilk olarak KKTC'ye gidecek. Cumhurbaşkanı...
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul
YORUM EKLE