CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HUBER KÖŞKÜNDE KONUŞTU (2)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Seçimlerin gayri seçim sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini yürütme görevini tevdi etti"

"Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde kameraların karşısına geçerek seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Seçime katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimlerin gayri seçim sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve Ak Parti'ye meclis çoğunluğunu vermekle çok büyük sorumluluk yükledi. Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakıma oy veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt içi ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞÜNE YAPMIŞ DEMOKRATİK HAKKINI KULLANARAK İSTİKAMET GÖSTERMİŞTİR"

"Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük olgunlukla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanları ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Seçimlerin rekor katılımla sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve tüm dünyaya önemli mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açık. Yüzde 90'lara yaklaşan oranla demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30-50 arasında katılım olan ülkeler kendini demokratik tanıtırken yüzde 90'lara varan bu demokrasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50'yi bulmayan katılımla sonuçlanan seçimleri demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum. Milletimin demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Üstün gayret gösteren YSK, il, ilçe seçim kurullarına, sandık heyetlerine, partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına, dost halkların tamamına şükranlarıma sunuyorum. Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYE OLAN BAĞLILIĞIMIZ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde tüm kurul ve kurumlarıyla demokrasiye olan bağlılığımızı hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı, önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz. Burada milletimize her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 16 yılda; vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, siyasi, ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle ülkemizi ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla sözkonusu olmayacaktır. Tam tersine Türkiye'nin her alanda daha da ileri gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları olarak, demokrasiden ekonomiye tüm olanaklardan istifade etmeye devam edecek. Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, kıyafetinden, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgülük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız bu destekler sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tedip etmeye çalışanlara cevabımızı çok daha güçlü bir şekilde vermeyi sürdüreceğiz.

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE YENİ İHTİYAÇLARA UYGUN AÇILIMLARI, SÜRDÜRMEK KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmedi. Aynı zamanda fiilen bir yönetim sistemini hayata geçirdi. Anayasa değişikliğiyle uyumlu şekilde, gerek mevcut mevzuatın ayıklanması, gerek yeni sistemin kurulması konusunda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi yemin törenine kadar bu hazırlıkları bir kez daha gözden geçirecek, yeni sistemi süratle ve en iyi şekilde hayata geçireceğiz. Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Seçim beyannamemizde milletimize taahhüt ettiğimizin her birini titizlikle takip edecek ve söz verdiğimiz şekilde hizmete sunacağız. Üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, Kanal İstanbul'uyla, Türkiye'nin otomobiliyle, savunma sanayi ürünleriyle, diğer tüm projeleriyle ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe reform ihtiyacımız hiç bitmeyecektir. Anayasamızda ve yasalarımızda yeni yönetim sistemimizin tabii sonucu olan değişiklikleri, meclisimizle işbirliği içinde devam ettireceğiz. Yargımızı tarafsız ve bağımsız niteliğini güçlendirerek itibarını arttırmak için gerek adımları atmayı sürdüreceğiz. Hak ve özgürlüklerde yeni ihtiyaçlara uygun açılımları, sürdürmek konusunda kararlıyız. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. Demokrasi bayramımıza oylarıyla emekleriyle, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Erdoğan'ın açıklaması

-Detaylar