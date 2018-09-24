CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Nafiz Albayrak / New York, 24 Eylül () - BM Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Erdoğan ve Guterres'in el sıkışması
Nafiz Albayrak / New York, 24 Eylül () - BM Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Erdoğan ve Guterres'in...
Nafiz Albayrak / New York, 24 Eylül () - BM Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Erdoğan ve Guterres'in el sıkışması