Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "FETÖ'nün kökünü kazıyacağız"

Gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan , dün Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yeğemi yenildi ve ardından toplantıya geçildi.

Hırvatistan ile ilişkilerin üst düzeyde olduğunu söyleyen Erdoğan , "Balkanlarda barış, istikrar ve refahın yaygınlaştırılmasında Hırvatistan ile olan iş birliğimize önem veriyoruz. İki ülkenin başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda daha yakın iş birliği içinde olmalarının bölgesel barışa ve istikrara hizmet edeceğini düşünüyorum. Avrupa'nın bütünleşmesiyle bölgesel uyum ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak hedefleri paylaşıyoruz.Görüşmelerimizde ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. Her şeyden önce siyasi işbirliğimiz önem arz ediyor, askeri iş birliğimiz önem arz ediyor, kültürel, ekonomik ticari işbirliklerimiz önem arz ediyor. Türkiye ile Hırvatistan'ın uluslararası alandaki iş birliğinin daha da pekiştirilmesi konusunda mutabık kaldık.Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık ve bu konuyla ilgili kendileri de FETÖ terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.