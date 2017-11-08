Cumhurbaşkanı Erdoğan , Elon Musk ile görüşecek !

Teknoloji dünyasının son günlerinde en çok konuşulan isimlerin başında gelen Elon Musk elektrikle çalışan arabanın mucidi olarak da tanınıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili üretecek 'Babayiğit'i açıkladıktan sonra bugün 15.30'da Elon Mask ile bir görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikli otomobil üretiminin öncü isimlerinden olan Elon Musk ile Beştepe'de görüşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil konusunda da fikir alışverişi yapacağı konuşuluyor.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN 5 BABAYİĞİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yerli otomobili üretecek olan 5 'Babayiğit'i şöyle açıklamıştı ; "O babayiğitleri harf sırasına göre açıklayacağım.İlki Anadolu Grup, harf sırasına göre ikinci baba yiğidimiz, BMC grup. Yarım asırlık bir geçmişe sahip. Üçüncü babayiğidimiz, Kıraça Holding. Yarım asrı aşan bir birikimi var. Dördüncü babayiğidimiz Turkcell grubu. Beşinci babayiğidimiz ise Zorlu Holding."