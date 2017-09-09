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Cumhurbaşkanı Erdoğan , Donald Trump ile görüştü !

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Donald Trump ile telefonda görüştü.İşte o görüşmenin perde arkası..

09 Eylül 2017 Cumartesi 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Donald Trump ile görüştü !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, bölgedeki istikrarın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurgulamışlardır" denildi.

Açıklamada, Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldıkları aktarıldı.

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