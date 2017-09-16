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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı kuralı' açıklaması !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan , Süper Lig'deki yabancı kuralı ile ilgili de konuştu.Erdoğan, kulüplerin daha fazla yerli oyuncu oynatması gerektiğini söyledi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 01:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı kuralı' açıklaması !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katıldı.

MİLLÎ TAKIM ZARAR GÖRÜYOR

Erdoğan, futboldaki yabancı sınırı tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bunu tabii aslında kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Özellikle futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takım'a yansıması. Milli Takım'a yansımada oyun noktasındaki performansı az olduğu için yerli futbolcularımızın Milli Takım'a gidişte de bir defa o sayıyı, gücü yakalayamıyoruz. 'Şu anda kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın?' Hayır, oynatsın ama bu kadar fazla değil."

İŞİ BİTMİŞ FUTBOLCULAR ALINMAMALI

"Sayı 6'ya, 7'ye çıktığı zaman bu durumda hakikaten neredeyse sahada yerli futbolcu yok. Bunu doğru bulmuyorum. Belli bir sayıda tutulabilir, o da hem tribünlere farklı bir heyecan getirebilir hem de yerli futbolcularımız arasında rekabete vesile olabilir ama işi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum."

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