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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı kuralı' açıklaması !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV Spor'da yayınlanan programa katılarak burada Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtladı.İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o samimi açıklamaları ...

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı kuralı' açıklaması !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV Spor'da katıldığı programda son günlerin en çok merak edilen sorunu 'Yabancı kuralı' uygulaması ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda 15 yaşında futbola başladığını ve uzun yıllar amatör kulüplerde futbol oynadığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı kuralı ile ilgili yaptığı açıklamada ; "Şuanda yasa neyi emrediyorsa kulüplerimiz de onu yapıyor.Bizim kulüplerimiz futbolcuyu ne için hazırlar , Milli Takım için hazırlar.. Ama bizim diyelim ki; en güçlü takımlarımızda biz istikbal vaat eden veya beklediğimiz futbolcularımız olmazsa, bizim oradaki şans yüzdemiz eksilir.2019'a kadar anlaşmalar yapılmış. O tarihe kadar anlaşmalar yapıldığına göre; bunun üzerine herhangi bir spekülasyon yapmaya gerek yok.2019 yılı sonunda TFF kulüpler ile biraraya gelerek gerekeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Devşirme sporcu ile ilgili de konuşan Erdoğan , "Bu dünyanın bir gerçeğiyse buna da tamamiyle ters bakmanın bana göre pek faydası olmaz diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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