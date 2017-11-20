Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Eren Bülbül'ün ailesine anlamlı ziyaret

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan , Trabzon Maçka'daki hain saldırı sonucu PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için dua etti ve Kuran-ı Kerim okudu.Ziyarette Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , şehit Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etmeden önce Trabzon Maçka'da kendisini bekleyen vatandaşlara da açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan , "“Unutmayın bir kırılma noktasıdır. Mart 2019’da belediye seçimlerini yapacağız, Kasım 2019’da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir reform, inşallah bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehit Eren Bülbül'ün vefat etmeden önceki sosyal medya paylaşımları olay olmuştu. Şehit Eren Bülbül'ün, "Biri de demiyor ki, 'Eren iyi ki varsın'" yazdığı ileti yüz binler tarafından beğenilirken Eren, Twitter gündeminde birinci sıraya oturmuştu: