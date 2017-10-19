Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o başkanlara 'istifa' uyarısı!

Polonya ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan , 3 belediye başkanı işaret ederek istifa etmeleri için haber yolladıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı son günlerin en çok merak edilen sorusu olan 'Melih Gökçek istifa edecek mi?' sorusuna da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e istifa etmesi için haber yolladıklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı istifaya davet ettikleri belediyele başkanlarının istifa etmemeleri durumunda sonuçlarının ağır olacağını da sert bir dille uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "Bu makamlara bağımsız adaylar olarak gelinmiyor, bir partinin gösterdiği adaylar olarak geliniyor; bu görevleri biz asla terkedilmeyecek ilanihaye kalınacak koltuklar olarak göremeyiz. Dolayısıyla böyle bir adımın atılması gerektiği zaman, arkadaşlarımızın, ‘Ben, bu davanın elemanıyım, benim yetkili kurullarım madem ki böyle bir kararı vermişler, ben de ilgili merciye istifamı veririm’ demeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Dr. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında konuşan Fox Tv spikeri İsmail Küçükkaya için de "Çok terbiyesizce, ahlaksızca, adice bir iftira. Bayan bakanımız, zaten hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla açıklamasını yaptı. Böyle bir şey sözkonusu değil.Soruşturmayı bizzat takip edicem." ifadelerini kullandı.