Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP için 'İttifak' açıklaması !

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "2019'a kadar yan yanayız" sözlerinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "MHP ile her türlü adımı atmaya varız. Bu konuda tereddüdümüz dahi yoktur." ifadelerini kullandı.

Rusya, Kuveyt ve Katar ziyaretleri sonrası beraberindeki gazeteciler ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Partimiz 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halk oylaması şuurunun gereği olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi’yle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini 2019’da tesis etmek maksadıyla sonuna kadar ve birlikte yan yana mücadelesini sürdürecektir" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "Devlet Bahçeli'nin yerli ve milli olarak vatanseverlik konusundaki tüm yaklaşımlarını aynen paylaşmışımdır ve paylaşıyorum. Biz yerli ve milli olarak vatanımızın çıkarları, tüm milletimizin çıkarları noktasında MHP ile biz her türlü adımı atmaya varız. Bu konuda tereddüdümüz dahi yoktur." ifadelerini kullandı.