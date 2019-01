Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşakanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptıkları telefon görüşmesinde Trump’un ABD askerlerinin çekilme kararını bir kez daha teyit ettiğini söyledi. Güvenli bölgeye ilişkin de konuşan Erdoğan, "Amerika burada özellikle hava sahası vesaire bunların kontrolünü ele alırsa, biz de bu noktada aradaki tüm güvenlikleri ele alabiliriz ve burada bu insanların yaşam koşullarını iyileştiririz' demiştim. Ne yazık ki Obama bu konuda gerekli adımı atmadı. Olumlu baktı, 'güzel bir teklif' dedi; ama atmadı. Şu anda Sayın Obama’nın bu yaklaşımı ki; 30 kilometre bir derinliktir, üzerinde tüm arkadaşlarımızın konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir, hatta 20 mil daha da uzatılabilir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki haftalık grup toplantısında konuştu. Erdoğan, henüz belediye başkan adayı açıklanmamış 6 şehirden 4'ünde Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP’nin adaylarını destekleyeceklerini, kalan iki ilden Aydın adayının Aydın Milletvekili Mustafa Savaş olarak belirlediklerini, Muğla adayını da Pazar günü kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti.



'BİZ LAYIK OLANI KENARA KOYMADIK'

Aday olamadığı için AK Parti’ye tavır alanların hiçbir zaman AK Partili olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bunların hepsini de günü geldiğinde değerlendirmek üzere biz de bir kenara koyuyoruz. Kusura bakmasınlar, biz bugüne kadar egosunun değil, davasının peşinden gidecek gönül erleriyle yol yürüdük, aynı şekilde de devam edeceğiz. Hizmet yarışında bayrağın ne zaman, hangi görevde, kime tevdi edileceği nasip işidir. Geçmişte milletvekili olan, il, ilçe başkanı, MKYK üyesi, bürokrat olan arkadaşlarımızdan bugün belediye başkanı adayı olanlar var, bugün büyükelçi olanlar var, bunların hepsi nasip. Biz layık olanı kenara koymadık, koymayız da. Milletvekillerimiz arasında geçmişte pek çok farklı görevi olan arkadaşlarımız oldu. Demek ki meselemiz sen, ben kavgası değil, davaya, ülkeye ve millete hizmet olduğu zaman görev her an, herkese düşebilir. Önemli olan bu imtihan dönemlerini başarıyla geçirebilmektir" diye konuştu.



'HEDEF KÜÇÜK OLUNCA SİYASET DE KÜÇÜK OLUYOR'

31 Mart yerel seçimleri öncesi Türkiye'de çok hazin birlikteliklerin ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP, 2014 yerel seçimlerini FETÖ’cülerin verdiği malzemelerle yürütmüş ve onların amaçlarına hizmet edecek şekilde çalışmıştır. Baktı ki FETÖ’cüler tek başına yetmiyor, onun yanına PKK’lıları hamur tutkalıyla bir araya getirilmiş birilerini daha aldılar. Bu cephe de CHP’yi başarıya ulaştırmaya yetmeyecek, çünkü CHP milletin kendisinden ısrarla uzak duruyor. Milletin içinde olmadığı bu tür siyaset mühendisliği projelerinin bir yerlere göz kırpmaktan öte neticelere vesile olabilmesi mümkün değil. Biz Cumhur İttifakı'nı önce milletin gönlünde kurduk, sonra siyasete ve seçimlere taşıdık. Aslına bakılırsa milletsiz siyaset, bunların kolayına geliyor. 'Dünyada, bölgemizde neler oluyor?' diye dertleri yok. Hele hele 'ülkede neler oluyor?' diye dertleri hiç yok. Tek dertleri Meclis’teki sandalyelerini ve tamamına yakınını ideolojik oylarla kazandıkları belli belediyelerdeki güçlerini korumaktan ibarettir. Hedef küçük olunca, hesap da siyaset de küçük oluyor."



'CİDDİYE ALINACAK VAATLERİ YOK'

Türkiye’nin başına hangi bela musallat olsa CHP’nin ellerini ovuşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İktidarın üzerine konmanın hayalini kuruyorlar, bunun için 2013’teki gezi ve 17-25 Aralık musibetlerine, 2014’teki mahalli ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine, 2015’te ardı ardına yaşadığımız milletvekili seçimlerine ve çukur olaylarına, 2016’daki 15 Temmuz darbe girişimine, 2017 halk oylamasına ve ABD’nin ülkemize yönelik olumsuz adımlarına, geçtiğimiz yılki seçimlere ve ekonomideki dalgalanmaya, tüm bu konulara hep, 'Acaba bu sefer olacak mı?' gözüyle bakmışlardır. Milletin oyunu alarak, yani demokrasi içinde iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmiyorlar. Bu amaçla milletin önüne koydukları projeleri, ciddiye alınacak vaatleri yok. Umutlarını sadece ve sadece şahsımın ve AK Parti’nin herhangi bir sebeple ayağının tökezlemesine bağladılar. Şu ana kadar milletimiz onlara bekledikleri fırsatı vermedi. Biz de gece gündüz çalışarak içeride ve dışarıda ülkemize yönelen tehditlere karşı göğsümüzüz siper ederek, her krizin üstesinden gelerek 2023 hedeflerine adım adım yürümeyi sürdürüyoruz."



'BİZ TERÖRİSTLERE KAPILARIMIZI KAPATTIK'

Türkiye’nin Suriye meselesinde son dönemde önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm dünyaya sesleniyorum; ülkemize gelen mülteciler içerisinde sadece Suriye değil, Irak’tan da gelenler var. Ta Saddam Hüseyin döneminden itibaren biz Keldanileri, Ezidileri, Arapları ülkemizde misafir ettik mi, ettik. Biz teröristlere kapılarımızı kapattık, teröristleri bu ülkede asla barındırmayacağız. Biz terörle el ele gezemeyiz, teröristlerle birlikte olamayız. Onun için PKK/PYD/YPG, DEAŞ, bunlar bizim yanımıza asla sokulamaz ve bunlar o açtıkları çukurlarda ülkemizde nasıl onları çukurlara gömdüysek, sınırlarımız dışında da aynı şekilde onları o çukurlara gömeriz" dedi.



'SAHAYA ÇIKACAKKEN ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLECEĞİ AÇIKLANDI'

Amerika ile Suriye meselesinde uzun süre farklı yaklaşımlara sahip olunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun kendilerini üzdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle Obama döneminde bize verilen sözlerin yerine getirilmemesinden tutun da terör örgütleriyle al takke ver külah ilişkilerine kadar pek çok sorunlu konuyla ilişkilerimiz zehirlendi. Trump’ın başkan seçilmesinden sonra kendisinin Suriye meselesinde farklı yaklaşımlarda olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bize ifade edilen yaklaşımlar uzunca süre fiilen sahaya yansımadı. Bunun üzerine biz de kendi politikalarımız doğrultusunda askeri harekat planlarımızı tamamlayıp, hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz ay tam sahaya çıkmak üzere hazırlıklarımızı son kez gözden geçirirken Sayın Trump ile telefon bir görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşme, bizim açımızdan umut verici içeriğe sahipti. Sayın Başkan Suriye’deki ABD’nin askerlerini tümüyle çekeceğini, DEAŞ artıklarıyla mücadeleyi Türkiye’ye bırakacağını açık ve net bir dille bizle ifade etti. Biz de Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki göğüs göğse çarpışmalarımızı hatırlatarak Suriye’de DEAŞ’la mücadelenin önceliklerimizin başında geldiğini ifade ettik."



'ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLME KARARINI BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİ'

Bunun üzerine askeri harekat konusunda bekleme kararı aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Elbette arada çatlak sesler çıkıyor; ama asıl muhatabımızın Sayın Trump olduğunu bildiğimiz için bunları çok da önemsemiyoruz. Ne var ki dün Sayın Trump’ın kişisel sosyal medya hesabından verilen birtakım mesajlar beni ve arkadaşlarımızı üzdü. Hemen harekete geçtik ve dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda tekrar konuştum. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi, ABD askerlerinin çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Suriye’de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın ta Obama döneminden itibaren benim vurguladığım bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından ifade edildi ki; bu da 30 kilometreyi aşkın derinlikte bir hat. Gündemimizdeki tüm konularda ekiplerimiz arasında süren görüşmelerin devamına karar verdik. Türkiye olarak önceliğimizin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle etkili bir şekilde mücadele olduğunu özellikle vurguladım. Bizim Suriye'de hiçbir etnik ve dini grup gözetmeden herkese kucak açtığımızı, buna karşılık PKK/YPG’nin kendisine tabi olmayan tüm Arap, Kürt, Türkmen, Hıristiyan tüm gruplara zulmettiğini ifade ettim. Bunların belgelerini de kendi danışmanlarına verdiğimizi de söyledim. Bundan da memnun oldular. Oradaki Hıristiyanlara yönelik bu terör örgütlerinin neler yaptıklarından herhalde çok bilgisi yoktu ki; bu konudaki aydınlatmamızdan memnun olduğunu ifade etti."



'KÜRT KARDEŞLERİMİZE SESLENİYORUM; BU OYUNA GELMEYİN'

Türkiye’nin hangi millet ve inanç grubundan olursa olsun ülkede yaşayan herkesin devleti olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemizde bugüne kadar asla bu tür ayrımcılıklara müsaade etmedik, etmeyiz. Türkiye yakın çevresinden başlayarak kendisiyle gönül bağı içindeki herkesin, sınırlarımızın hemen yanı başında yaşayan Kürt kardeşlerimizin de devleti. Onun için biz Kobani’ye kapılarımızı açtık. 300 bine yakın Kürt kardeşimiz bizim ülkemizde yaşıyor. Demek ki bunu bilmeyenler var, anlamayanlar var, anlamak istemeyenler var. Onun için de ben 31 Mart için şimdiden sesleniyorum, Kürt kardeşlerimize sesleniyorum; bu oyuna gelmeyin. PKK’nın desteğinde terörden beslenen siyasi partilere, onların yandaşlarına oylarınızı vererek zayi etmeyin. Tehditlere aldırmayın" dedi.



Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te terör örgütlerini inlerine gömdüklerini, bundan sonra da gömmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asla buradan taviz söz konusu değildir. Çünkü bu milletin özgürlüğüne, kendi içindeki dayanışmasına göz dikenlere asla prim vermeyeceğiz. Nitekim, sınırlarımızın öte tarafında ne zaman sıkıntı yaşansa, tüm kardeşlerimiz gibi Kürt, Türkmen, Arap kardeşlerimiz de güvenli sığınak olarak hemen Türkiye’ye yöneliyor. Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil, bizatihi kendi ülkesidir, vatanıdır. Sınırlarımız dışında yaşayan kardeşlerimizin bulunduğu topraklarda huzur, güven ve refah içinde olması bizi memnun, mutlu eder. Bunun yanında canı, malı, özgürlüğü tehdit altına giren herkesin yanında olmak da bizim hem tarihi, hem de insani görevimizdir" diye konuştu.



Erdoğan, "Biz tarihimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle, gönlümüzle tüm bu coğrafyalarla iç içeyiz. Biz 20 milyon kilometrekarelik topraklardan küçüle küçüle 780 bin kilometrekareye gelmedik mi? Biz oralardan buralara geldik. Ama bu tarihi geçmişi bilmezler, cinsini cibilliyetini bilmeyenler bu işten anlamazlar, bunun kadrini kıymetini bilmezler" dedi.



SORULARI CEVAPLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından TBMM'de soruları yanıtladı. Erdoğan, güvenli bölge kurulmasına ilişkin soruya, dönemin ABD Başkanı Obama ile bu konuyu görüştüklerini anımsatarak şöyle konuştu:

"'Amerika burada özellikle hava sahası vesaire bunların kontrolünü ele alırsa, biz de bu noktada aradaki tüm güvenlikleri ele alabiliriz ve burada bu insanların yaşam koşullarını iyileştiririz' demiştim. Ne yazık ki Obama bu konuda gerekli adımı atmadı. Olumlu baktı, 'güzel bir teklif' dedi; ama atmadı. Şu anda Sayın Obama’nın bu yaklaşımı ki; 30 kilometre bir derinliktir, üzerinde tüm arkadaşlarımızın konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir, hatta 20 mil daha da uzatılabilir. Bu konu üzerinde çalışılabilir. Bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Bu özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine gireriz. Ama bu konuda koalisyon güçleri maddi destekleri de bize verirlerse, bu insanların güvenliğini de korumak kaydıyla, güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamıyla engeller. Benim planlamam şöyleydi; 500’er metrelik bahçesi olan, içinde 2 kat, zemin artı 1 gibi konutlar yapılabilir. Etrafında da bahçesi olur, onlar için yeni bir hayat başlayabilir. Bu konuyu ben Sayın Merkel’e de açmıştım, Merkel olumlu bakmıştı. Hatta o zaman Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne de Çin’deki G20 toplantısında açmıştım. Hatta belli bir miktar da söylemişti. Ama sonra maalesef hiçbirinden ciddi destek gelmedi. Hepsi lafta kaldı."



"YPG böyle bir projenin içerisinde yer alabilir mi?" şeklindeki soruyu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar terörist. Biz güvenli bölgeyi teröristlere terk edebilir miyiz? DEAŞ’ın durumu neyse, YPG de PYD de aynıdır. Onların akıbeti neyse, onların akıbeti de o olmalı" diye yanıtladı.



Güvenli bölge kurulmasına ilişkin değerlendirmelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Lojistik destek' dediğimiz zaman çok değişik şeyler var içinde. Bunun içinde çalışmaları yaparız. Onlar lojistiği nasıl tanımlarlar? Biz nasıl tanımlarız? Onlar problem değil, bunları aşarız. 'Güvenli bölge' diyorsak, nasılı, niçini beraber bulmak önemli. Biz koalisyon güçlerinin içindeyiz. Astana süreci de ilave edilebilir. Etraflıca konuşmadan kararını vermek doğru değil" ifadelerini kullandı.



RUSYA GEZİSİ 23 OCAK’TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak’ta Rusya gezisinin planlandığını belirterek, "Birebir Putin ile yapacağımız görüşmemiz büyük ihtimalle 23 Ocak'ta. Ayrıca daha önce başlattığımız; Sayın Putin, ben ve Ruhani, yapacağımız görüşme var. Belirlenen bir tarih yok; ama o da kısa bir süre içerisinde Astana sürecinin devamı olarak üçlü zirvemizi devam ettireceğiz" dedi.



