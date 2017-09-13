Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar İşte açıklamadan satır başları ..

"Şimdi önümüzde yeni bir seçim yeni bir imtihan var. 2019 seçimlerinde sadece cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğinde değil belediye başkanlığı seçimlerinde de asgari yüzde 50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bir hedeftir.

AK Parti belediyelerinin hizmet kalitelerini diğer belediyelerle kıyaslamak mümkün değildir. Aksi halde yaptıklarımızın yarısına bile ulaşamazdık. Gerçekten de tıpkı hükümette olduğu gibi belediyecilikte de rakiplerimizle değil kendi kendimizle yarışıyoruz. Önümüzdeki seçimde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz.

“BELEDİYECİLİĞİN YOL YAPMAKTAN İBARET OLMADIĞINI GÖRDÜK”

Başarımızı tepeden inme değil tabandan gelen siyaset anlayışına borçluyuz. Belediyecilik dönemimizde millete hizmet etmenin sadece yol yapmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda gönülleri de yapmaktan geçtiğini gördük. Biz bu anlayışla yola çıktığımız için şehirlerle birlikte zihniyetleri de değiştirdik.

Şu gerçeğin de farkındayız, Türkiye 15 yılda çok büyük mesafe kat etti. En basitinden ekonomide 3 kat büyüdük. Seçmen sayımız 41 milyondan 55 milyonun üzerine çıktı. 14 milyon gencimiz seçmen olarak sisteme girdi. 30 yaş seçilme yaşıydı biz bunu önce 25’e, sonra 18’e indirdik. Bunu Türk siyasetine sokan parti hamdolsun AK Parti olmuştur. Bu tarihe bir kayıt düşmektir.

"KAPSAMLI BİR YENİLENMEYE GİTTİK”

Biz gençliğimize güvendik, inanıyoruz şimdi de kalite sorunumuzu halletmek suretiyle inşallah bunu çok farklı bir yere taşıyacağız. Esasen her seçim döneminde hem parti teşkilatlarında, hem Meclis’te kapsamlı bir yenilenmeye gittik, Ancak dünya o kadar hızlı değişiyor ki bu yenilenmeyi, tazelenmeyi çok daha hızlı yapmamız gerektiği anlaşılıyor.

“MUHALEFET PARTİLERİN YILDIZLARINDAN ÇOK DAHA İLERİDEDİR”

Belediyelerde, teşkilatlarda görev alan her bir arkadaşımız benim gözümde ülkesi için büyük işler yapmış bir kahramandır. Bizim partimizde en vasat arkadaşımızın performansı muhalefet partilerinin yıldızlarından çok daha ileridir. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Öyle de devam edeceğiz. Yüzde 50’nin üzerine çıkmak için mevcutla yetinemeyiz.

“DAVA KALICI, İSİMLER FANİDİR”

Aynı zamanda birer demokrasi okulu olan AK Parti belediyeleri 15 Temmuz’da bu sıfatlarının hakkını ziyadesiyle vermişlerdir. Kendilerini tebrik ediyorum. 15 Temmuz ihanetinin başarısızlığa uğramasında belediyelerimizin milletimizle verdiği destansı mücadelenin etkisi çok büyük olmuştur. Kardeşlerim unutmayın dava kalıcı, isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacak, sadakatimizi davamıza göstereceğiz. Siyasetçiler davalarına verdikleri katkı, milletlerine verdikleri hizmetle tarihe yazdırır ya da unutulup giderler. Bizler isimlerimizi tarihe yazdırabilmişsek ne mutlu bize. Şayet şimdiye kadar bunu başaramamışsak kimseye söyleyecek sözümüz olamaz.

“2019 MART’I OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

2019 Mart’ı bizim için adeta olmazsa olmazdır. Onun için 2019 Martında aday olacak olan belediye başkanlarımız, şu anki belediye başkanlarımız hedefi 2019’un Mart’ına değil 2019’un Kasım’ına koymalıdır. Belediyelerimiz için en ufak bir spekülasyona yer vermeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekmektedir. Bugünkü bu toplantıyla bir miladi adımın atılması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Şehirlerdeki, beldelerdeki bütün dedikoduların ortadan kalkması için belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize büyük görevler düşüyor."