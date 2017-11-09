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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazi'lere yapılan saldırı ile ilgili sert açıklamalar !

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 41. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazi'lere yapılan saldırı ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

09 Kasım 2017 Perşembe 16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazi'lere yapılan saldırı ile ilgili sert açıklamalar !

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Külliye'de 41.Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde Başkent Ankara'da gazilerimize yönelik yapılan skandal saldırıyla da ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki o saldırı ile ilgili ;"Ankara'da gazilerimize yapılan saldırı ile ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkesinin ve milletinin özgürlüğü için gözünü kırpmadan ölümün üzerine giden bu insanları başımızın üzerinde taşısak yeridir. Gazisine saldıran bu şehir magandaları, bu teröristler bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini, ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz sorgulamamız lazım. " açıklamalarında bulundu.Erdoğan daha sonra sözlerine" GazilerimizeTekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bir daha benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

Başkent Ankara'da yaşanan o vahim olayla ilgili MHP Lideri Devlet Bahçeli'de "Gazilerimize vurmanın ne demek olduğunu, bunun sonucunun neler olacağını, burunlarından fitil fitil gelesiye kadar yaşayıp görmelerini tez elden bekliyorum. Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan, küfür ve hakaret yağdıran bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmeli, ağır şekilde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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