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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt geldi

Geçtiğimiz günde MHP Lideri Devlet Bahçeli ;"Benim aklım hep Türkiye’dir arkadaşlar. MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel başkan aday olmayacaktır. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir" diye konuşmutu.

09 Ocak 2018 Salı 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye yanıt geldi

Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ;"Seçimler arefesinde sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaktır. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız..Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan , MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye de davet ettiğini açıkladı.

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