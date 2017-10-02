Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki saldırı ile ilgili son dakika açıklaması

ABD'nin LasVegas kentindeki konsere silahlı saldırı düzenlendiği 50 kişinin öldüğü ve 200'den fazla da yaralının olduğu öğrenildi.Saldırı LasVegas'ta bulunan ünlü Mandalay Bay Hotel'in casinosunda yaşandığı ve saldırıyı en az 1 kişinin gerçekleştirdiği ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırı ile ilgili son dakika açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki saldırı ile ilgili resmi twitter hesabından açıklamarda bulundu.İşte o açıklamalar ;

"ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum."