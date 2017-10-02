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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki saldırı ile ilgili son dakika açıklaması

ABD'nin LasVegas kentinde düzenlenen Route 91 isimli müzik festivaline silahlı saldırının sonucunda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki saldırı ile ilgili son dakika açıklaması

ABD'nin LasVegas kentindeki konsere silahlı saldırı düzenlendiği  50 kişinin öldüğü ve 200'den fazla da yaralının olduğu öğrenildi.Saldırı LasVegas'ta bulunan  ünlü Mandalay Bay Hotel'in casinosunda yaşandığı ve saldırıyı en az 1 kişinin gerçekleştirdiği ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırı ile ilgili son dakika açıklaması geldi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki saldırı ile ilgili resmi twitter hesabından açıklamarda bulundu.İşte o açıklamalar ;

"ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. 

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum."

Son Güncelleme: 02.10.2017 16:33
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