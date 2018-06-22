CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ENVER İBRAHİM İLE KILDI

Haber/Kamera: Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal mitinginin ardından Maltepe’ye geçti. Erdoğan burada ilk olarak Maltepe Merkez Cami’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan’a Cuma namazında, hapisteyken kraliyet affıyla serbest bırakılan Malezya'da hükümetin ortağı Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, Milli Savunma Bakanı Nuretin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Camiden görüntüler

- Erdoğan'ın çıkışı

- Detaylar

