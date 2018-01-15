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Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu ;'Onları doğmadan boğacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazan Soda Elektrik Fabrikası açılışında gündeme dair çok sert ve önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan , ABD'nin skandal YPG açıklamalarına da yanıt verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları ..

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu ;'Onları doğmadan boğacağız'

 Kazan Soda Elektrik Fabrikası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ABD'nin skandal YPG açıklalamarı ile alakalı olarak ;"Amerika'nın artık kelime oyunlarından vazgeçip gerçek niyetini açıklamasını istiyoruz.Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" dedi.

Yaklaşmakta olan Afrin operasyonları ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "TSK en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir.Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım" diyerek sert açıklamalarda bulundu.

'TERÖR ORDUSUNU DOĞMADAN BOĞACAĞIZ'

Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm ikazlarımıza rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları bize beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze bağlı kalırız. Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş.

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