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Cumhurbaşkanı Erdoğan Camide Rahatsızlandı, Sedye İle Taşındı!

Bayram namazı için Ataşehir Mimar Sinan Camii'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlık geçirdiği ve şu anda durumunun iyi olduğu öğrenildi.

25 Haziran 2017 Pazar 07:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Camide Rahatsızlandı, Sedye İle Taşındı!

Bayram namazı için Ataşehir Mimar Sinan Camii'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlık geçirdiği ve şu anda durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazını kıldığı camiden çıkan vatandaşlar, "Arkasında namaz kılıyorduk. Bir anda fenalaştı. Herkes ayağı kalktı, yardım etmeye çalıştılar. Sedye ile dışarıya çıkardılar.5-10 dakika orada tedavi gördü. Namaz daha başlamamıştı. "Cumhurbaşkanı sohbeti dinlemeye geldi. Sonra yavaşça yere yattı. Sonra ilk müdahale burada yapıldı. Sonra dışarıya çıkarıldı" dediler..

Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlığının ardından Bayram namazını kılmak için camide bir noktaya oturduğu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI!

Öncelikle Ramazan bayramını tebrik ediyoum. Şekerden dolayı rahatsızlandım, tansiyon dengesizliği oldu. Şuanda durumum iyi. Haliç Kongre merkezinde bir programa katılacağım. İslam dünyasının çok önemsediği bu bayram, parçalanma ve bölünme estirmek isteyenlere karşı bir uyanışa vesile olacaktır. 



Son Güncelleme: 25.06.2017 07:40
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