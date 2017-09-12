Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki Türkmenlere seslendi : "Topraklarınızı terketmeyin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Barzani'nin ısrarlı bağımsızlık referandumu ve bölgedeki Türkmenlerin ABD vatandaşlığı vaadiyle yurtlarından çıkarılacağı iddialarına ilişkin de konuşan Erdoğan şunları söyledi:

TÜRKMENLER KENDİ TOPRAKLARINDA KALMALI

"(Barzani'nin Türkiye'ye savaş beyanı, Türkmenlere ABD'de kalma veya vatandaşlık taahhüdü ile göç için teşvik iddiaları) O iddiaları önce değerlendirmeliyiz. Böyle duygusal çıkışlarla açıklamalar yaparsak, yanlış olur. Türkmen kardeşlerimize oraları terk etmelerini asla tavsiye etmeyiz. Onlar kendi topraklarında kalmalı. Geçen ziyaretime geldiler. 'Biz, bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölürüz' dediler. O duygulu ifadelerini unutamam."