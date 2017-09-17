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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor !

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüşmek için ABD'ye gidiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan perşembe günü Donald Trump ile daha sonra Fransa ve İtalya liderleriyle görüşecek.

17 Eylül 2017 Pazar 10:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak için bugün ABD'nin New York kentine gidecek. Erdoğan'ın ABD ziyaretinde diplomasi ağırlıklı yoğun bir programı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan, Selçuklu ve geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselecek olan yeni Türkevi binasının sembolik temel atma törenine katılacak. Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yer alacağı yeni Türkevi binasının temeline anı tüpü bırakacak.

ARAKAN'A DİKKAT ÇEKECEK

Erdoğan 19 Eylül'de başlayacak ve 21 Eylül'de bitecek olan olan BM 72. Genel Kurulu'nda da liderlere hitap edecek. Erdoğan, Myanmar'daki insani krize dikkat çekerek başta BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler olmak üzere tüm üye ülkeleri sorunun çözümüne katkı vermeye çağıracak. "Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle BM Güvenlik Konseyi'nin yapısını sık sık eleştiren Erdoğan, Genel Kurul konuşmasında reform önerisini yineleyecek. Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin artması gerektiğini vurgulayacak olan Erdoğan, terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadele etmenin önemine dikkat çekecek. Kuzey Kore'yi gerilimi tırmandıran eylemlerden vazgeçme çağrısı yapacak olan Erdoğan, kitle imha silahlarıyla ortak mücadele edilmesi gerektiği mesajını verecek.

TRUMP İLE GÜNDEM SURİYE VE IRAK

Erdoğan, ayrıca Suriye ve Irak'taki gelişmeler, mülteci sorununa dair görüşlerini dünya liderlerine ifade edecek. Genel Kurul kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohingya Temas Grubu'nun davetiyle bir yan etkinlik yapılacak. İİT dönem başkanı olan Erdoğan'ın da katılacağı bu etkinlikte, İİT üyesi ve üyesi olmayan ülke liderleri de yer alacak. Bu etkinlikte, Arakan Müslümanlarının yaşadığı insani krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 21 Eylül Perşembe günü görüşecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve Irak'taki referandum süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Erdoğan, Washington'a yaptığı ziyaret sırasında çıkan olaylar sonrasında Cumhurbaşkanlığı korumalarına açılan davayla ilgili duyduğu rahatsızlığı da Trump'a iletecek.
Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan kriz ve iki ülke ilişkileri ele alınacak. Zirve kapsamında ayrıca Türkiye-Fransa-İtalya üçlü toplantısının da yapılması planlanıyor. Bu toplantıda da Türkiye'nin AB üyelik süreci, mülteci sorunu ve savunma sanayii projeleri ele alınacak. Erdoğan ABD temasları sırasında yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelecek.
Erdoğan, dün akşam eski BM Genel Sekreteri ve Rakhayn Dayanışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı insanlık dramına ilişkin çözüm ve Annan'ın konuya ilişkin hazırladığı rapor hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

MENDERES'İ ASANLAR ELLERİNE KAN BULAŞTIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları söyledi: "Menderes ve arkadaşlarını sadece haksız yere cezaevine kapatmakla yetinmeyen darbeciler, 16 Eylül'de Zorlu ve Polatkan'ı, 17 Eylül'de de Menderes'i idam ederek, ellerine kan ve alınlarına da kara bir leke bulaştırmışlardır. Vefatlarının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen, Menderes ve arkadaşlarının milletimizin gönlündeki mümtaz yerleri giderek pekişmiştir." Başbakan Yıldırım da yayımladığı mesajda, "Millete hizmet yolunda canını feda eden merhum Menderes, halkımızın gönlünde bir kahraman olarak yer almıştır" dedi.

ERDOĞAN YILDIRIM İLE 2.5 SAAT GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Son Güncelleme: 17.09.2017 10:36
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