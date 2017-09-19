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Cumhurbaşkanı Erdoğan ; " Biz paramızla alamıyoruz , teröristlere bedava veriyorlar "

ABD Yönetimi , 1.2 milyon dolarlık silah satışını öngören bildirimi geri çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili çok sert açıklamalarda bulıundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ABD Yönetimine yüklenerek "Biz paramızla sizlerden silah alamazken, siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz" dedi.

19 Eylül 2017 Salı 11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan ; " Biz paramızla alamıyoruz , teröristlere bedava veriyorlar "

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullanması için ABD ile yapılan silah anlaşması, Trump yönetimi tarafından geri çekildi. ABD'de bulunan Erdoğan'dan karara tepki geldi.

Associated Press haber ajansı, ismini vermek istemeyen ABD'li bir kongre üyesine dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına alınacak 1.2 milyon dolarlık silahın satışı için ABD kongresine sunulan teklifin geri çekildiğini bildirdi.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı silah satışı için kongreye sunduğu tasarıyı resmen geri çekti. Tasarı, New Hampshire merkezli silah şirketi Sig Sauer'in ABD hükümetinden silah satışı için onay istemesi üzerine kongreye sunulmuştu. Tasarının geri çekilme talebinin de yine şirketten geldiği belirtildi.

Şirketin silah satışı için onay talebini, Türk tarafının satışın gerçekleşeceği yönündeki beklentisini yitirmesi üzerine geri çektiği ifade edildi.

ERDOĞAN: TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları, geçen Mayıs'taki ABD ziyareti sırasında göstericilere müdahale etmiş ve ABD'li siyasetçiler, Erdoğan'ın korumalarına tahsis edilecek silahların Türkiye'ye satışının durdurulmasını istemişti.

"PARAMIZLA SİLAH ALAMAZKEN..."

Amerikan PBS kanalına mülakat veren Erdoğan ise ABD Kongresi'nde korumalara silah satışını sağlayan yasanın geri çekilmesi konusunda, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye ABD'nin yaptığı silah yardımını hatırlatarak, "Biz paramızla sizlerden silah alamazken, siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Biz bu sorularımızın cevabını bulamadığımız için stratejik ortak olarak bundan üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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