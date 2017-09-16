Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz. Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik 6 ay. Bunun da yaklaşık bir 20 günü izin; 5 ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana bir çok kazanım sağlıyor." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bedelli askerlik' ile ilgili açıklamalarda bulundu !
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan bedelli askerlik ile ilgili olarak 'Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz' dedi.
16 Eylül 2017 Cumartesi 00:59
Son Güncelleme: 16.09.2017 01:03