Cumhurbaşkanı Erdoğan ; 'Bedelini ağır ödeyecekler !'

Gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Afrin’de devam eden mücadelenin Menbiç’le süreceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum 6. İl Kongresi’nin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın dokuzuncu gününde şimdiye kadar 484 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirten Erdoğan, Ferhat’ın dağları delerek Şirin’e kavuştuğu gibi Mehmetçiğin de dağları delerek maksadına ulaşmanın imtihanını verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ; “Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin’de destan yazıyorlar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik “Savaşa hayır” diyenlerin aslında “Zulme evet” dediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siz bir delikli namlu yapamazsanız, teröristlerin karşısında ne yaparsınız?” dediğini ifade etti ve “Ey Kemal Efendi. Şu obüsler, fırtınalar var ya, onlar bu ülkede yapılıyor elhamdülillah. Şu anda namlu derken şöyle bir lütfedersen sana bildireyim. Sana da bir tane hediye ederler. Olurya, lazım olur bir gün. Çok daha iyileri. Artık İHA ve SİHA yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola omuz omuza dolaştıkların, partinin içindeki milletvekilin biliyor da sen bilmiyorsun” diye konuştu.