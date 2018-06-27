Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek.  Erdoğan, Bahçeli'yi  Beştepe'de kabul edecek. Görüntü dökümü  -Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden Arşiv görüntüler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek.  Erdoğan, Bahçeli'yi  Beştepe'de kabul edecek.

Görüntü dökümü 

-Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden Arşiv görüntüler geçildi 

ANKARA () 
 
 

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