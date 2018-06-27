Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek. Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek.
Görüntü dökümü
-Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden Arşiv görüntüler geçildi
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek. Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek. Görüntü dökümü -Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden Arşiv görüntüler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşecek. Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek.
Görüntü dökümü
-Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden Arşiv görüntüler geçildi
ANKARA ()