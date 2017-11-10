Cumhurbaşkanı Erdoğan , Anıtkabir mesajını okudu !

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 79.yıldönümünde Anıtkabir'de saygı,sevgi ve özlemle anıldı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan , Anıtkabir'de mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, başbakan yardımcıları başta olmak üzere tüm devlet erkanı Anıtkabir'de idi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve ardından mesajını okudu ;

"Vefatının 79. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, hürmetle, saygıyla yadediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmamızı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun."



