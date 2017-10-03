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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor

Ak Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.İşte o açıklamalar ...

03 Ekim 2017 Salı 12:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor

Ak Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki sıcak çatışmalar , terör , IKBY'deki referandum , faiz oranları ve Musul-Kerkük ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair açıklamalarında satırbaşları ..

*Bin yıldır bu coğrafyada bizi yok etmek için sayısız teşebbüs olmuştur. Devlet olarak hâlâ dimdik ayaktayız, bölgenin en önemli gücüyüz.”

*“Kuzey Irak’ta yaşanan referandum krizi, bölgemizin bağrına yeni bir hançer saplama girişimidir. Kürtlerin hakları meselesi değildir.”

*“Kerkük türküleriyle büyümüş milleti, ‘Kerkük’teki birkaç bin Türkmen için’ diye başlayan cümlelerle tahkir etmek kimsenin haddine değildir”

*“Etnik hırçınlıklar ve mezhebi husumetler üzerinden yanı başımızda kazılan, ateşini kin ve nefretin beslediği bu çukura izin veremeyiz.”

*“Devir; köken, meşrep, cemaat, cemiyet, hizip hesabı yapma devri değildir. Beton gibi sapasağlam durmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.”

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