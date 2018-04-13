Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! 'Trump ve Putin'le Suriye'yi Konuştuk'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiden çıkışta Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satırbaşları şöyle:

Milletimizin milli beraberliği, barışı çok önemli. Sayın Putin'le ve Sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini için neler yapılabilir... Bunları görüşme fırsatımız oldu.

'HAVANIN YUMUŞAMASI SÖZ KONUSU'

Bunları görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını, barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu. Hele hele Doğu Guta ve Duma'daki gelişmeler can yakıcıydı, felaket tablolarıydı. Bende video çekimleri vardı. Bu videoları ben özellikle Putin'e gönderdim. Son izlenimlerimize göre bölgede havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu.

Sayın Trump’la da bunları ele aldık. Yaklaşımlarını sergilerken kendilerine özellikle ifadem kimyasal silahları kullanırken şu anda koalisyon güçlerin tutumunun olumlu olduğunu, bizim de bu konuda tutumumuzun çok çok kararlı olduğunu söyledim. Bizim biliyorsunuz kimyasal silahlarla ilgili çok sert tutumumuz var.

'RUSYA VE KOALİSYON GÜÇLERİNİN HASSASİYETİNİ İSTEDİK'



Kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor ve öldürülüyor yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok ölüyor? Kimyasal silahlar elbette felaket ancak diğer tür silahlarla da kadın çocuk tanımadan öldürüyorlar. Bunların hepsine karşı olarak Rusya ve koalisyon güçlerinin hassasiyetini istedik, istiyoruz. Şimdi havalar biraz yumuşamışa benziyor. Havayı yumuşatmak, barışı sağlamak istiyoruz.

Daha önce Fırat Kalkanı’yla başlayan şimdi Afrin sürecimiz kararlı bir şekilde sürüyor. Bizim mücadelemiz teröristlerle olan mücadeledir, kesinlikle işgalle ilgisi yoktur bunun tüm dünyanın bilmesi lazım.