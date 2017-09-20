Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversiteye girişlerde değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da, Kuzey Irak yönetimine yönelik yaptırımlara ilişkin, "Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak ve referandum konusunda sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman yanında olduk, her türlü desteği verdik. Bu kadar desteği veren, kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. Bundan dolayı da biz son, nihai bu konudaki düşüncelerimizi Bakanlar Kurulu kararıyla, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var diye düşünüyorum."

S-400 ve NATO

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptıkları görüşmeye ilişkin olaraksa şunları söyledi, "Yaptığımız görüşme, Sayın Stoltenberg'in daha önce yaptığı açıklamanın aynısıdır. Her ülke kendi iç düzenlemelerinde serbesttir, bu noktadaki kararını serbestçe verir. Bu şekilde de bu görüşmemizi yaptık. Bunun dışında da ayrıca herhangi bir bilgi alışverişiyle alakalı da Genelkurmay, Brüksel'e ayrıca bir ekip gönderip onları ayrıca bilgilendirecekler."

Üniversiteye giriş sistemi de değişiyor

Üniversiteye giriş sınavıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı konusuna da değinen Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'la ilgili ise, "Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar" şeklinde konuştu.

