Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li muhabiri uyardı ; 'Teröriste , terörist deyin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Üst düzey yetkililerle yoğun bir diplomasi trafiği içinde bulunan Erdoğan, ABD kanalı PBS kanalında yayınlanan "News Hour" programının yapımcısı Judy Woodruff'a mülakat verdi.

Erdoğan, röportaj sırasında Woodruff'un 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir sorusunda FETÖ'cülere 'terörist' ifadesini kullanmamasına tepki göstererek muhabiri uyardı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'ZİHİNLERİNDE KENDİ TERÖRİST AJANDALARI VARDI!

Öncelikle siz teröriste neden terörist demiyorsunuz, bunu merak ediyorum. Önce teröriste terörist deyin.

İkinci olarak, ülkemizde hükümeti devirmeye yönelik süreçlerin içerisinde yer alan birçok birey, hukuk çerçevesi içerisinde yargılanıyor çünkü bu kişiler emniyetin, ordunun içine sızmışlardı. Ordunun üniformasını giyiyorlardı ancak zihinlerinde kendi terörist ajandaları vardı. Polise ve bakanlıklara sızmışlardı. Bunların arasında pek çok üst düzeye gelmiş isim vardı. Tüm bu kişiler yargının elindedir ve kararı yargı verecektir."