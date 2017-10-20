Cumhurbaşkanı Erdoğan ; ' ABD , bunu nasıl izah edecek ? '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en dikkat çeken açıklamaları ise Rakka'da terör örgütü PKK gösterileriydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Rakka'da açılan terör örgütü PKK bayrakları ve terör örgütü lideri Öcalan posterleri ile ilgili ABD'ye çok sert ifadeler de bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda "ABD bunu nasıl izah edecek, yanımızda değiller ." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Rakka'da terörist başının posterini orda biyere asmışlar ..Amerika bunu nasıl izah edecek ? Lafa geldiğinde Pkk terör örgütü .. Avrupa Birliği üyesi ülkeler lafa geldiğinde Pkk terör örgütü diyor.Fransa kendi devlet televizyonunda binaya terörist başının posterini astılar , bunu neyle izah edecekler.İkili görüşmelerde yanımızda olduklarını söylüyorlar.Böyle dostluk olmaz , dürüst değiller , o ülkeleri dürüstlüğü davet ediyorum.Bilsinler ki herşeyin bir karşılığı vardır." açıklamalarında bulundu.