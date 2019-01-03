Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'den güven mektubu

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, güven mektubu takdim etti.  Görüntü dökümü -Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar  ANKARA ()   

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'den güven mektubu

 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, güven mektubu takdim etti. 

Görüntü dökümü

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar 

ANKARA () 
 

YORUM EKLE
Gönder