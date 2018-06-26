CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONLARI (2)

Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Pinera, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiler.

