Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet'ten güven mektubu

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, güven mektubu takdim etti.  Görüntü dökümü  -Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar   ANKARA () 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet'ten güven mektubu

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, güven mektubu takdim etti. 

Görüntü dökümü 

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar  

ANKARA () 

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