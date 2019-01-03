Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'ten güven mektubu 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic güven mektubu takdim etti.  Görüntü dökümü -Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar  ANKARA ()   

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'ten güven mektubu 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic güven mektubu takdim etti. 

Görüntü dökümü

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar 

ANKARA () 
 

YORUM EKLE
Gönder