Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa'dan güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, güven mektubu takdim etti.
Görüntü dökümü
-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, güven mektubu takdim etti. Görüntü dökümü -Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, güven mektubu takdim etti.
Görüntü dökümü
-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
ANKARA ()