Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa'dan güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, güven mektubu takdim etti.  Görüntü dökümü  -Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar  ANKARA ()   

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa'dan güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, güven mektubu takdim etti. 

Görüntü dökümü 

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar 

ANKARA () 
 

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