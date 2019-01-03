Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'dan  güven mektubu 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama güven mektubu takdim etti.  Görüntü dökümü -Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar  ANKARA ()   

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'dan  güven mektubu 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama güven mektubu takdim etti. 

Görüntü dökümü

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar 

ANKARA () 
 

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