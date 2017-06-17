Galeriler Videolar
İstanbul 26°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
98193
ALTIN
141.365
DOLAR
3.5006
STERLİN
4.4785
EURO
3.9168
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!
Tez İçin Doçentin Evinde Kaldı, Cinsel Saldırıya Uğradı
Tez İçin Doçentin Evinde Kaldı,...
Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan Şanlıurfa'da Telef Oldu
Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan...
AKTİK İnsansız Hava Aracı Kara Kuvvetleri'ne Teslim Edildi
AKTİK İnsansız Hava Aracı Kara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Korumasını BM Genel Kuruluna Götürmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de haklarında tutuklama kararı verilen 12 yakın korumasını BM Genel Kurulu için New York'a götürmeyecek

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Korumasını BM Genel Kuruluna Götürmeyecek

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önündeki kavgayla ilgili olarak 12 koruma hakkında ABD'de tutuklama kararı çıkarması üzerine Ankara harekete geçti.

Alınan bilgilere göre Washington Büyükelçiliği, karara karşı hukuki sürecin nasıl başlatılıp işletileceğine dair kapsamlı bir çalışma yapacak.

WASHINGTON, 'ABD'YE GELİRLERSE TUTUKLANACAKLAR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın tarihteki ABD ziyareti şu aşamada eylül ayında görünüyor. Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu için New York'a gitmesi halinde haklarında tutuklama kararı bulunan 12 yakın koruma ABD'ye götürülmeyecek.

Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham "Bu kişiler ABD'ye gelirlerse tutuklanacaklar. Bu kişilerin ABD'ye gelip suçlamalara cevap vermelerini bekliyoruz" demişti.

DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIKLA İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLER

Yetkililer, ABD'de yabancı bir cumhurbaşkanının yakın korumaları veya resmi heyette yer alan aşçı, özel hizmetli vb. statüsünde olanların diplomatik dokunulmazlığı olup olmadığına dair farklı görüşlerin olduğunu belirtti.

ABD'de bazı eyaletlerin bu kişilerin diplomatik dokunulmazlığı olduğunu kabul ettiği, bazılarının ise etmediği belirtilerek, karmaşık bir durum olduğu ifade edildi.

TILLERSON: NET MESAJ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 2 Türk güvenlik görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Tillerson, "12 Türk güvenlik görevlisine yöneltilen suçlamalar, ABD'nin yasal ifade özgürlüğünü bastırmak için gözdağı ve şiddete başvuran kişilere hoşgörü göstermediği şeklinde net mesaj veriyor" dedi.

Tillerson'ın sözleri, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından günlük basın toplantısında aktarıldı. Nauert, yakalama kararı alınan Cumhurbaşkanlığı korumaları için ‘iade talebinde bulunulup bulunulmayacağı' sorusuna verdiği yanıtta, soruşturmadaki bulgulara bakmayı ve incelemeyi sürdürdüklerini belirtti.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı!
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı!
PYD'ye geçmek İsteyen PKK'lı Sınırda Yakalandı!
PYD'ye geçmek İsteyen PKK'lı Sınırda Yakalandı!
Kendisi Serbest Kaldı; Eşi Tutuklandı!
Kendisi Serbest Kaldı; Eşi Tutuklandı!
Damat Ömer Faruk Kavurmacı Hakkında Tutuklama Kararı
Damat Ömer Faruk Kavurmacı Hakkında Tutuklama Kararı
İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Özem Tim Baskını!
İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Özem Tim Baskını!
Sakarya Hendek'te Suriyeli Kavgası : Yaralılar ve Gözaltılar Var!
Sakarya Hendek'te Suriyeli Kavgası : Yaralılar ve Gözaltılar Var!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!
Kargocu Hırsızlar Yakalandı!
Ramazan Ayında Camiyi Soydu!
Ramazan Ayında Camiyi Soydu!
Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu Tahliye Edildi
Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu Tahliye Edildi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim