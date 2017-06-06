Çukurca Karayoluna Roketatarlı Saldırı : 1 Şehit 6 Yaralı

HAKKARİ- Çukurca karayolunda PKK'lı teröristler askeri araca roketatarlı saldırıda bulundu, 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın verdiği bilgiye göre olay saat 14.00 sıralarında Hakkari-Çukurca karayolunda meydana geldi. PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında isabet alan askeri araçta bulunan 1 asker şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Bu arada Çukurca İlçesi'ne bağlı Ormanlı ile Gündeş köyleri arasında zıhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı. Vali Toprak, yaralı askerlerden birinin durumunu ağır olduğunu, diğer askerlerin ise tedavilerini sürdüğünü söyledi.



VALİ TOPRAK YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bölücü terör örgütü mensupları tarafından Hakkâri-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul Köyü yakınında askeri araca yönelik düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 6 askeri, tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Askerlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Toprak, ardından hastane yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.



ŞEHİT ASKER İÇİN UĞURLAMA TÖREN



Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Samsun nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Uzman Çavuş Necat Yaman için de iftar sonrası Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Törenin ardından Şehit Uzman Çavuş Yaman, Memleketi Samsun'a gönderilmek üzere Helikopterle Van'a gönderildi.