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Çukurca'da PKK, Roketle Skorsky Helikopteri Vurdu!

Hakkari'nin Çukurca işçesinde terör örgütü PKK'dan hain bir eylem gerçekleştirildi. PKK Roketle Skorsky helkopteri vurdu, Helikopter zorunlu iniş yaptı...

09 Haziran 2017 Cuma 00:17
Çukurca'da PKK, Roketle Skorsky Helikopteri Vurdu!

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine iniş yapmaya çalışan Skorsky tipi helikoptere, PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. İsabet alan helikopter zorunlu iniş yaparken, saldırıdan yara almadan kurtulan personel, başka bir helikopterle bölgeden tahliye edildi.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Çukurca'nın Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Güven Dağı bölgesinde meydana geldi. Üs bölgesine iniş yapmak isteyen Skorsky tipi helikoptere, Kovan Tepe bölgesinden PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda isabet alan helikopter, üs bölgesinin kuzeyindeki bir mevkiye zorunlu iniş yaptı. Helikopterdeki personel, saldırıdan yara almadan kurtulurken, bölgeye karadan özel eğitimli birlikler, havadan da kobra helikopterler sevk edildi.

Helikopter personeli, başka bir helikopterle bölgeden tahliye edilirken, güvenlik güçleri kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı. 



Son Güncelleme: 09.06.2017 01:01
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