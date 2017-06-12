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Cudi Dağında Çatışma : Asker ve Korucular Yaralı

ŞIRNAKın Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde güvenlik güçleri ile PKKlı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı.

12 Haziran 2017 Pazartesi 00:00
Cudi Dağında Çatışma : Asker ve Korucular Yaralı

ŞIRNAK’ın Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Şırnak'ın Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik görevlilerine, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



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