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Çorum'da korkunç olay : Yanarak can verdi !

Bugün öğlen saatlerinde Çorum'da korkunç bir olay meydana geldi.Evde çıkan yangın sonucunda evde mahsur kalan diyaliz hastası yaşlı kadın kurtarılamadı ve yanarak hayatını kaybetti.

03 Kasım 2017 Cuma 16:42
Çorum'da korkunç olay : Yanarak can verdi !

Çorum'da bugün öğlen saatlerinde  korkunç yaşandı.Çorum'un Kargı İlçesi'nde meydana geldiği öğrenilen bu korkunç olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Evde çıkan yangın sonucu evin içerisinde bulunan diyaliz hastası yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti.Öğrenilen bilgilere göre Sadık Yılmaz'ın öğlen vakti evden çıkmasıyla Fadime Yılmaz evde tek kaldı.Sebebi henüz belirlenemeyen yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.Üç katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve tüm evi sardı.Evden samanlığa da sıçrayan yangın heryeri kül etti.

Komşuların olayı farketmesi sonucu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.Olay yerine  Kargı ve Osmancık Belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi geldi.Yangın samanlığada sıçraması sonrası orada bulunan hayvanlar komşular tarafından kurtarıldı. 

Çıkan yagın sonrası ev tamamen yanarken içeride mahsur kalan diyaliz hastası yaşlı kadına ulaşılamadı. Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yaşlı kadının cesedi enkazın altından çıkarıldı.

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