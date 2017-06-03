Çorum'da FETÖ Ablalarına Operasyon!

ÇORUM'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları ve örgüt içerisinde bazılarının 'Abla' olarak görev yaptığı öne sürülen 27 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Şüphelilerden, 20’si, polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. 7 kişinin de arandığı belirtildi.