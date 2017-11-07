Çorum'da dehşet : Yeni doğan bebeğini poşete koyup attı !

Çorum'da dehşet ... Çorum'da açık lise öğrencisi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki kızın yeni doğurduğu bebeğini poşetin içine koyup 5.kattan aşağıya attığı öğrenildi.Bu vahşi olayın sebebi 18 yaşındaki anne hastanede gözetim altına alındı.Zavallı bebeğin 6 aylık doğduğu bilgisi alınırken bebeğin cesedi apartman boşluğundan bulundu.

Gelen bilgilere göre evde rahatsızlanan 18 yaşındaki M.M.B hastaneye kaldırıldı.Kanaması olduğu öğrenilen genç kızın yeni doğum yaptığı anlaşıldı.Doktorların durumu farketmesi üzerine polis olay yerine geldi.Genç kızın evde doğum yaptığını ve çocuğu apartman boşluğuna attığı öğrenildi.

Çocuğun doğum esnasında mı yoksa apartmandan aşağıya atıldığı için mi öldüğü henüz bilinmiyor.Bebeğin cesedi otopsiye gönderilirken olayla ilgil de soruşturma başlatıldı.