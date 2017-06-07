Çocukları Şoke Eden Uyuşturucu Manzarası

İstanbul'da hemen hemen her gün görüntülenerek gündeme gelen ve uyuşturucu kullandıktan sonra bulundukları yerde sızan kişilere bir yenisi daha eklendi. Taksim Meydanı'nda kendinden geçmiş halde yatan genç görenleri şok etti.



Uzun süre hareketsiz yatan genci "Bonzai içen bu hale gelir" diyen kişi tarafından başına soğuk su dökülerek ayıltmaya çalıştı. Aileleriyle gezmek için gelen çocuklar da şaşkınlıkla o anları izledi. Bir süre sonra kendine gelen genç, sendeleyerek Taksim'den uzaklaştı.