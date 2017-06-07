Çobankale'de Define Arayanlar Suçüstü Yakalandı!

YALOVA'nın Altınova İlçesi'nde, restorasyona yönelik temizlik çalışması ve araştırma kazısı yapılan Çobankale bölgesinde define arayan 10 kişi suçüstü yakalandı.



Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun Çobankale bölgesinde kaçak kazı yaptığını belirlemesi üzerine olay yerine operasyon düzenlendi. 10 kişinin define aramak için bölgede kazı yaptığını belirleyen jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. İfadeleri alınan kaçak defineciler adliyeye sevk edilecek.



Osmanlı’nın Bizans’la ilk kez savaştığı bölge olma özelliği taşıyan Çobankale’nin tarihi öneminin oldukça fazla olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Bölgede güvenliği arttırıyoruz. Çobankale ve çevresi 7/24 kamerayla izlenecek” dedi.