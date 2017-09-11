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CNN Türk spikeri Semiha Şahin'den şok sözler ! Ölen terörist, 'şehit' diye anons edildi

CNN Türk spikeri Semiha Şahin büyük bir skandala imza attı.Şahin, Dİyarbakır'da öldürülen kadın teröristi 'şehit' diye anons etti ve büyük skandala imza attı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:43
CNN Türk spikeri Semiha Şahin'den şok sözler ! Ölen terörist, 'şehit' diye anons edildi

CNN Türk sunucusu Semiha Şahin, canlı yayında sunduğu haber saatinde skandal sözler sarf etti. Şahin, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yaşanan terör saldırısında ölen teröristi, "Bir kadın terörist şehit oldu" diye anons etti. Kurduğu skandal sözlerin ardından Şahin'e sosyal medyadan tepki gösterildi.

BENZER BİR OLAY DA NTV'DE OLMUŞTU

NTV spikeri Nur Tuğba Algül ise canlı yayında Hakkâri'deki 8 şehit haberini sunarken, haberin görüntüleri ekrana verilince  

kendi kendine şarkı söylemeye başlamıştı. Açık unutulan mikrofondan sesi yayına giren spikerin, bu davranışı sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bunun üzerine NTV, bir özür bildirisi yayınlayıp spikeri tatile göndermişti.

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