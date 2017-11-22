Çıplak vatandaş karayolunu birbirine kattı !

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Irak uyruklu 24 yaşındaki Ahmet H. D-650 karayolunu birbirine kattı.Çıplak vatandaş filmi gerçek oldu.Karayolunda çıplak olarak koşmaya başlayan Ahmet H. sürücülere de zor anlar yaşattı.Türkçe bilmediği öğrenilen Ahmet H.sürücüler ve polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Polislerin uzun uğraşları sonrasında çıktığı TIR'ın üzerinden indirilen Ahmet H. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.Bazı sürücüler araçlarını durdurup inerek Ahmet H.'nin yanına koştu.