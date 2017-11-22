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Cinnet geçiren anne oğlunu boğarak öldürdü !

Sakarya'da anne vahşeti ... Sakarya'da cinnet geçiren annenin 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğü öğrenildi.Cinnet geçiren anne engelli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:00
Cinnet geçiren anne oğlunu boğarak öldürdü !

Sakarya'da anne vahşeti..Sakarya'da cinnet geçiren annenin 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğü öğrenildi.Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda sinir krizi geçiren bir anne engelli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğü öğrenildi.Olayın Sakarya'da Karasu İlçesi Stad Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında gerçekleştiği öğrenildi.

Yaşanan bu vahim olay sonrasında karakola giden anne  N.K., “Oğlum öldü, evde şu an” diyerek teslim oldu.Acı haberi alan baba ise Karasu Devlet Hastanesine gelerek sinir krizleri geçirdi. Gözaltına alınan anne N.K’nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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